Pesca, Conte (Lega): nostri pescatori sotto attacco, Ue intervenga

“I nostri pescatori sono sotto attacco: prima il peschereccio ‘Aliseo’, aggredito con colpi d’arma da fuoco dai libici. Poi, oggi, il ‘Michele Giacalone’, oggetto di sassaiole e speronato da alcune imbarcazioni turche. E’ chiaro ormai da tempo che non ci troviamo dinanzi a episodi sporadici, e che i nostri pescatori continuano a rischiare la vita per poter lavorare. Dietro questi attacchi, c’è la Turchia, le cui mire egemoniche nel Mediterraneo si sono allargate dalla Siria fino alla Libia, passando per i giacimenti di gas di Cipro. Ecco perché l’Ue non può restare indifferente, come ha fatto finora. I nostri pescatori non possono pagare gli errori di chi a Bruxelles risponde al bastone turco con la diplomazia della carota. I pescatori di Mazara del Vallo sono cittadini europei che vanno protetti e tutelati”. Lo dice l’eurodeputata della Lega e capogruppo di Identità e democrazia in commissione Pesca al Parlamento Ue, Rosanna Conte.

