Pesca, D’Amato (Greens): deroga a Italia su vongole va confermata, bene Commissione Ue

"La Commissione europea, con un atto delegato, ha proposto di rinnovare per altri 3 anni la deroga per la pesca delle vongole nel mar Adriatico al di sotto della soglia minima Ue. Si tratta di una buona notizia, che conferma l'ottimo lavoro fatto dai pescatori italiani per garantire una gestione sostenibile della risorsa. Come dimostrato da evidenze scientifiche, la taglia minima di 25 millimetri prevista dal regolamento Ue contrasta con la specificità delle vongole del mar Adriatico, che sono di dimensioni medie inferiori rispetto a quelle del resto del Mediterraneo.

Giusto dunque consentire la pesca per taglie al di sopra dei 22 millimetri, come attualmente in vigore. Adesso l'atto delegato di Bruxelles passerà da Parlamento e Consiglio, che avranno due mesi per sollevare obiezioni. I deputati spagnoli hanno già annunciato l'intenzione di ostacolare la deroga. Come già avvenuto in passato, sarò in prima linea per fermare questo tentativo di danneggiare la competitività di un settore così importante per la piccola pesca italiana".

Lo dice Rosa D'Amato, eurodeputata dei Greens/EFA e membro della commissione Pesca al Parlamento Ue.