Pesca e acquacoltura, Alfonsi (Comune Roma): innovare questo settore per aumentare l’occupazione, preservando la sostenibilità

"C'è un ritorno in agricoltura e anche nella pesca, quando parliamo di sostenibilità. Per fare questo abbiamo bisogno di impianti di acquacoltura sostenibili, bio e distribuiti a seconda delle necessità e delle peculiarità delle zone. Serve poi formazione, oggi l'approccio di un giovane a questo mondo è distante, perché non consentirebbe la sostenibilità di una famiglia. Per questo dobbiamo portare innovazione alla pesca così da aumentare l'occupazione, anche per la piccola pesca artigianale, perché l'innovazione consentirebbe il passaggio da padre in figlio, per tutti e 12 mesi dell'anno. Il sindaco Gualtieri mi ha consegnato la delega ad agricoltura e sostenibilità, noi partiamo dalla carta redatta a luglio dalla Regione Lazio, un primo strumento di programmazione per uno sviluppo sostenibile del settore ittico".

Così ad AGRICOLAE Sabrina Alfonsi, Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti del Comune di Roma, in occasione dell'evento "Piccola scala, grande valore: celebriamo la pesca e l'acquacoltura artigianali nel Mediterraneo", organizzato a Roma.