Pesca e acquacoltura, Pezzoli (Agronomi e Forestali): mare all’interno di un sistema complesso in cui tutti siamo responsabili VIDEOINTERVISTA

"Come dottori agronomi e forestali ci sentiamo coinvolti direttamente perché è chiaro che, con le nuove tecnologie, dobbiamo parlare di sistema e non solo di filiera. Si tratta di una sistema complesso dove gli attori devono interagire in maniera sistemica, tra consumatore, produttore, grossista e trasportatore. Si tratta di un concetto di responsabilità, perché l'azione del consumatore condiziona la pesca. Pensiamo solo all'utilizzo della plastica e la sua diffusione nel mare. Ogni volta che utilizziamo fitofarmaci non consentiti o in maniera scorretta influiamo sulla pesca. Dall'incontro è emerso come la marineria è minacciata da ciò che vediamo, ma anche da quello che non vediamo: l'aumento del mercurio riduce di molto l'ovideposizione nei nostri mari: la responsabilità che abbiamo deve essere modificata, anche con azioni mirate che rispondano ai grandi obiettivi mondiali delineati dalle Nazioni Unite".

Così ad AGRICOLAE Flavio Pezzoli Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma, in occasione dell'evento "Piccola scala, grande valore: celebriamo la pesca e l'acquacoltura artigianali nel Mediterraneo", organizzato a Roma.