Pesca, Fai Cisl: Basta aggressioni, garantire sicurezza nel Mediterraneo

“C’è davvero bisogno – aggiungono i sindacalisti – che le istituzioni e tutti gli attori coinvolti facciano la propria parte per ripristinare una situazione di normalità, anche approvando e applicando leggi in grado di ampliare i diritti dello Stato su attività economiche come la pesca, come affermato nella proposta di legge per l’istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Le attenzioni mostrate recentemente dal Presidente Draghi e dal Ministro Di Maio sui rapporti con la Libia, devono assolutamente contenere anche soluzioni per tutelare le nostre marinerie, spingendo l’Europa a stringere un accordo chiaro con cui mettere in sicurezza i pescatori ed evitare il ripetersi di simili vicende. Un grande grazie va alla Marina Militare italiana, intervenuta in tempo per portare in salvo le imbarcazioni: così facendo, è stata scongiurata la replica di quanto accaduto già in occasione del sequestro dei 18 pescatori liberati lo scorso dicembre dopo 108 giorni, un incubo che nessuno desidera rivivere”.

