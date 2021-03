Pesca, Feamp 2014/2020. Su sito Mipaaf pubblicato decreto seconda graduatoria dei soggetti ammessi ad aiuto pubblico

Di seguito AGRICOLAE pubblica il testo del decreto ed il link alla graduatoria:

Decreto di Approvazione seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art.1 del Decreto Direttoriale del 14 novembre 2019

VISTO l’art. 10 del Decreto Direttoriale n. 18063 del 14 novembre 2019, recante “Modalità di istruttoria dell’istanza”, il quale prevede che “1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui all’art.5 e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere, in base a quanto attestato dalle competenti Autorità marittime una graduatoria tenuto conto dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11. 2 La graduatoria sarà approvata con Decreto Direttoriale con il quale si assume l’impegno complessivo di spesa per il pagamento in favore dei soggetti beneficiari dell’aiuto pubblico di cui all’art. 1 del presente decreto, trasmessa al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Direttoriale n. 18063 del 14 novembre 2019, le Autorità marittime competenti hanno trasmesso a questa Direzione la documentazione attestante la presenza delle condizioni di ammissibilità al contributo;

CONSIDERATO pertanto che l’Amministrazione, a seguito dell’acquisizione di tutte le istanze pervenute ai sensi del predetto art. 10 del Decreto Direttoriale n. 18063 del 14 novembre 2019, ha provveduto a verificare che la disponibilità finanziaria individuata all’art. 1 del Decreto Direttoriale n. 18063 del 14 novembre 2019, pari a 8.500.000,00 di euro, è idonea a garantire il completo soddisfacimento di tutta la platea dei potenziali beneficiari;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 9310709 del 12 novembre 2020 registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al numero 729 in data 25 novembre 2020 con il quale è stata approvata la prima graduatoria parziale dei 567 soggetti richiedenti ammessi all’aiuto pubblico di cui all’art. 1 del Decreto Direttoriale n. 18063 del 14 novembre 2019 a valere sui fondi di cui al Reg. (CE) 508/2014 – FEAMP – Misura 1.33 Arresto temporaneo delle attività di pesca predisposta secondo le modalità previste dall’art. 10 del Decreto Direttoriale n. 18063 del 14 novembre 2019;

CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione è stata accertata in relazione a ulteriori n. 829 domande la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti per la concessione del premio;

CONSIDERATO che sulla base del principio di buon andamento dell’Amministrazione di cui art. 97 Costituzione, nonché dei suoi corollari quali i principi di economicità, efficacia e efficienza dell’azione amministrativa individuati dall’art. 1 della L. n. 241/1990, si ritiene opportuno approvare una prima graduatoria parziale, predisposta in applicazione dei criteri contenuti nella tabella di cui al Decreto Direttoriale n. 18063 del 14 novembre 2019, che individua le istanze per le quali l’iter istruttorio, volto ad accertare l’ammissibilità della domanda, si è concluso positivamente per il richiedente;

CONSIDERATO che per la restante parte di istanze l’Amministrazione si è riservata di procedere attraverso un supplemento istruttorio diretto a verificare l’effettiva presenza o meno dei requisiti sopra indicati;

CONSIDERATO che pertanto per le ulteriori domande si provvederà alla pubblicazione di una successiva graduatoria comprensiva di tutte quelle istanze che dovessero essere considerate ammissibili all’esito del supplemento istruttorio;

CONSIDERATO che il pagamento del contributo in favore del richiedente sarà comunque subordinato all’esito positivo dei controlli del Nucleo Controlli

DECRETA

Art. 1

È approvata la seconda graduatoria parziale dei soggetti richiedenti ammessi all’aiuto pubblico di cui all’art. 1 del Decreto Direttoriale n. 18063 del 14 novembre 2019 a valere sui fondi di cui al Reg. (CE) 508/2014 – FEAMP – Misura 1.33 Arresto temporaneo delle attività di pesca predisposta secondo le modalità previste dall’art. 10 del Decreto Direttoriale n. 18063 del 14 novembre 2019,

allegata al presente decreto.

Art. 2

Si assume l’impegno complessivo di euro 2.878.731,00 (duemilioniottocentosettantottomilasettecentotrentuno/00) di cui euro 1.439.365,50 (unmilionequattrocentotrentanovemilatrecentosessantacinque/50) in conto capitale comunitario ed euro 1.439.365,50 (unmilionequattrocentotrentanovemilatrecentosessantacinque/50) in conto capitale nazionale, quale aiuto pubblico di cui all’art. 1 del Decreto Direttoriale n. 18063 del 14 novembre 2019 a valere sui fondi di cui al Reg. (CE) 508/2014 – FEAMP – Misura 1.33 Arresto temporaneo delle attività di pesca, per il pagamento in favore dei soggetti beneficiari di cui alla

graduatoria allegata al presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni, parimenti decorrenti dalla data medesima.