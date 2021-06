Pesca, Gadda, Iv: sola riduzione sforzo di pesca non è soluzione

“Bisogna considerare – continuano - anche altri fattori, come per esempio i cambiamenti climatici o le altre forme di alterazione dell’eco sistema marino del Mediterraneo. La pandemia ha messo a nudo le fragilità del comparto della pesca, rispetto soprattutto alla mancanza di un sistema efficace e stabile di ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito. Se da un lato la risposta del ministro conferma la bontà delle battaglie di Italia Viva e della Ministra Bellanova, serve fare un passo avanti verso misure strutturali. Oggi l’Italia ha in Draghi una guida autorevole. E’ venuto il momento di porre in modo fermo in Europa una questione essenziale: il Mar Mediterraneo non ha le caratteristiche, lo stock ittico e le modalità di pesca dei mari del Nord. Il tema serio e complesso della giurisdizione delle acque, in particolare nel canale di Sicilia, va affrontato e risolto. Per questo abbiamo proposto che l’Italia chieda una Conferenza del Mediterraneo in grado di coinvolgere le istituzioni nazionali ma anche gli operatori. Nel frattempo, bene l'impegno del ministro Patuanelli a lavorare per accordi bilaterali con la Libia ma abbiamo chiesto che si basino sui diritti storici di pesca delle imbarcazioni italiane”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK