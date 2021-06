Pesca, Gallinella (M5S): rammarico per rinvio discussione riforma ittica, vicinanza al settore in sciopero

C'è forte rammarico per il secondo rinvio della votazione sulla proposta di legge di riforma del comparto ittico, a prima firma Giuseppe L’Abbate del MoVimento 5 stelle, per la mancanza della relazione tecnica. All’interno della proposta ci sono interventi importanti come quelli della previdenza, tema molto sentito dai pescatori, gli unici ad oggi a non avere certezza di ammortizzatori sociali”. Lo ha dichiarato nell’Aula di Montecitorio Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura e relatore della proposta di legge dal titolo 'Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale'.

