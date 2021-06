Pesca, Gallinella (M5s): vicinanza ai pescatori in sciopero, la tutela del mare non può pesare tutta sulle loro spalle

“In tutto il periodo di pandemia, abbiamo cercato di mettere in campo misure di sostegno al settore, con uno stanziamento di oltre 100 milioni di euro suddiviso tra varie misure, mentre in Parlamento – prosegue Gallinella (M5S) – stiamo conducendo una battaglia epocale per gli ammortizzatori sociali per la pesca su cui non molleremo finché non diventeranno realtà. Al settore dobbiamo dare prospettive future, nel solco di una storica tradizione italiana, ma dobbiamo essere bravi a far valere le nostre ragioni, con dati e valutazioni alla mano: sono tante le attività antropiche nei mari e non si possono richiedere sacrifici solo al mondo della pesca. I pescatori sono i primi, infatti, a voler preservare gli stock ittici perché rappresentano il futuro lavorativo” conclude.

