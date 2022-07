Pesca: il Sottosegretario Battistoni fa visita al mercato ittico del CAR

Valorizzare il ruolo strategico dei mercati all’ingrosso, con specifico riferimento alla filiera ittica, e mettere in luce la rilevanza del settore per l’intero Paese. Sono questi alcuni degli obiettivi della visita della scorsa notte al mercato ittico del Centro Agroalimentare di Roma da parte del Sottosegretario al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni e Riccardo Rigillo, Direttore del MiPAAF, accompagnati dal Direttore Generale del CAR, Fabio Massimo Pallottini.

Durante la visita, il Sottosegretario ha assistito alla fase preparatoria del mercato ittico e ha avuto modo di parlare con gli operatori della filiera per comprenderne le finalità e le aspettative future.

“Ieri notte, in compagnia del Direttore Generale del Centro Agroalimentare Roma e presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini ho avuto modo di visitare il mercato ittico del Car durante le fasi di consegna, stoccaggio e pezzatura del pescato, constatando la grande organizzazione ed efficienza del centro e, al tempo stesso, la forza che i mercati all’ingrosso rappresentano per il nostro agroalimentare”. Ha dichiarato il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni.

“Con il presidente Pallottini – ha continuato - ho potuto constatare come il mercato ittico del Car sia una piattaforma logistica strutturata e assolutamente collaudata con una capacità operativa straordinaria, essenziale per tutta la nostra catena produttiva e commerciale. La visita - ha concluso Battistoni - mi ha permesso inoltre di osservare la crescita costante del settore ittico che, nonostante le difficoltà che sta affrontando, mantiene i suoi standard qualitativi di assoluta eccellenza dimostrando, ancora una volta, quanto il comparto della pesca sia importante per l’Italia”.

Il CAR è una realtà di riferimento non solo per il Centro Italia ma anche per il resto d’Europa, come spiega lo stesso Direttore Generale Fabio Massimo Pallottini: "La visita al CAR del Sottosegretario Battistoni è stata l’occasione per sottolineare il ruolo strategico del settore ittico in Italia. Quello ittico è un comparto che negli ultimi mesi ha vissuto momenti di grande difficoltà, tra la pandemia e il caro carburanti, ma che comunque è riuscito a garantire la continuità del servizio. In questo contesto, la collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha deciso di investire nel settore, è di fondamentale importanza perché rappresenta un segnale rilevante nel percorso di valorizzazione dell’intera filiera”.