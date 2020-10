Pesca, in scadenza proroga prelievo vongole sotto-soglia in Alto Adriatico, Mammi scrive a 11 europarlamentari per rinnovo a tutto 2022

“Una proroga assolutamente giusta e necessaria- afferma Mammi -, in primo luogo perché tiene conto degli studi scientifici finora effettuati che dimostrano come la crescita delle vongole nell’Alto Adriatico si fermi al di sotto dei 25 millimetri, e perché permette la tutela dell’attività ittica nella nostra regione insieme al mantenimento dei posti di lavoro. Quello della pesca dei molluschi è un comparto che in questi anni ha fatto ingenti sforzi nell’ambito della sostenibilità dell’ecosistema marino e ha da sempre corredato le proprie richieste con ricerche che ne dimostrano la fondatezza. Ora è nostro compito sostenerlo e aiutare chi lavora nell’ambito dell’acquacoltura e della pesca alle vongole a poter continuare la propria attività quotidiana in mare. Ho scritto a tutti gli europarlamentari italiani della Commissione Pesca perché in ballo c’è un importante provvedimento a difesa dell’economia ittica del nostro Paese: in questi frangenti il colore politico è in secondo piano, sarebbe importante che i nostri rappresentanti in Commissione e nel Parlamento europeo collaborassero per un risultato comune”.

