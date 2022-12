Ue, Lega: Positivo accordo su pesca raggiunto in Europa, attenzione a richieste settore ittico

Positivo l’accordo raggiunto in Europa per quanto riguarda la riduzione dei limiti di cattura della pesca dei gamberi di fondo, la possibilità della pesca dell’anguilla nel mese di dicembre così come dell’incremento di oltre 530 tonnellate della quota destinata al nostro Paese per la cattura del tonno rosso, che vanno ad aggiungersi alla deroga UE sulla taglia minima per la pesca delle vongole nell’Adriatico. Risultati fondamentali per l’intera filiera ittica del nostro Paese. Un successo raggiunto grazie al ministro Lollobrigida e al centrodestra al governo che ha da sempre dimostrato attenzione alle richieste e alla valorizzazione degli operatori del settore. Operatori che vogliamo ulteriormente valorizzare approfondendo gli orientamenti per la ripartizione della quota di catture aggiuntiva sul tonno rosso, e proponendo la creazione di una filiera al cento per cento italiana per promuovere questo prodotto”.

Lo dichiarano i parlamentari della Lega in commissione Agricoltura alla Camera Micro Carloni (presidente), Davide Bergamini, Francesco Bruzzone, Attilio Pierro.