Pesca, Lega: grazie a Lega, Feampa migliorato a difesa dei pescatori italiani

“Bene il via libera al regolamento del nuovo fondo Ue per la pesca e l'acquacoltura, Feampa 2021-2027. Un regolamento bilanciato tra le istanze ambientali difese dalla Commissione e quelle sociali ed economiche a cuore della Lega. Nel compromesso finale vengono valorizzate le esigenze dei piccoli operatori e delle Pmi, grazie anche alla difesa da parte nostra delle prerogative dei nostri pescatori. merito del grande lavoro che abbiamo fatto in commissione. Abbiamo ottenuto compensazioni e un’estensione del periodo di supporto in caso di arresto temporaneo, raddoppiato da 6 a 12 mesi. Saranno sostenuti gli investimenti che portano al potenziamento della capacità per i pescherecci fino a 24 metri e di età superiore a 10 anni, permettendo così di rinnovare le imbarcazioni purché non sia aumentata la capacità di pesca totale. I giovani pescatori under 41 anni potranno acquistare piccoli pescherecci con un contributo del 40%, che avremmo voluto più alto. Positiva l’esclusione dai finanziamenti per quegli operatori che hanno commesso gravi infrazioni alle norme Ue. Siamo inoltre riusciti a ottenere strumenti assicurativi e finanziari ad hoc per far fronte ai rischi economici e ambientali crescenti del settore, e un supporto specifico in caso di eventi eccezionali che portano a perturbazione dei mercati. Da sottolineare, infine, gli investimenti in porti o altre infrastrutture per fornire adeguate strutture di raccolta per attrezzi da pesca smarriti e rifiuti marini, il supporto mirato alle PMI del comparto dell’acquacoltura, e il sostegno per l’immagazzinamento in caso di eventi eccezionali. Esprimiamo soddisfazione per la bocciatura della richiesta di reiezione da parte dei Verdi: la loro contrarietà serve a confermare l’ottimo lavoro svolto finora sul provvedimento”.

