Pesca, Lega: ok relazione Pe, eolico offshore non vada a danno di pescatori e risorse ittiche

“Lo sviluppo degli impianti eolici offshore rappresenta già oggi un serio fattore di rischio per le risorse ittiche e i pescatori. Secondo le stime della Commissione, nel 2050 il 30% della futura domanda di energia elettrica dell’Ue sarà coperto da questo tipo di impianti e l’attuale strategia di Bruxelles ne prevede un aumento anche nel mar Mediterraneo. È necessario fissare regole chiare per evitare che l’eolico offshore, a dispetto della sostenibilità ambientale, vada a danneggiare la biodiversità marina e le attività di pesca, in particolare quelle della piccola pesca artigianale. E’ quello che chiede il Parlamento europeo in una relazione sostenuta dalla Lega. Già oggi, le attività di pesca nelle zone degli impianti eolici offshore sono limitate o vietate nella maggior parte dei Paesi, ma anche durante la fase operativa in cui è consentita l'attività i pescatori tendono a evitare la pesca a causa dei rischi di danni accidentali, speronamenti, danneggiamenti e perdita di attrezzi da pesca. Nella relazione, grazie agli emendamenti Lega, abbiamo sottolineato come servano maggiori studi per analizzare il reale impatto dell’eolico offshore su risorse ittiche e imbarcazioni, anche l’impatto indiretto sulla riduzione delle capacità di pesca. Va valutata la combinazione e l'integrazione dei parchi eolici offshore all'interno delle aree marine protette. Vanno inoltre previsti indennizzi ad hoc, che tuttavia non possono sostituire l’attività della pesca, oltre a risolvere il nodo delle assicurazioni, a oggi insostenibili per il segmento della pesca artigianale. Più in generale, i parchi eolici offshore dovrebbero essere costruiti solo se è possibile escludere impatti ambientali ed ecologici, nonché economici e socioculturali negativi”.

