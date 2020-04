PESCA (M5S): CHIESTO AL GOVERNO DI VALUTARE RIAPERTURA ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA

“La pesca sportiva è una disciplina praticata da centinaia di migliaia di persone in tutti i fiumi, i laghi e lungo gli oltre 8.000 km di coste del Paese. Nell’ambito dell’ultimo decreto firmato dal Presidente Conte sulla programmazione della Fase 2, si parla di attività sportive, ma non compare alcun riferimento specifico in merito ad un’eventuale riapertura della pesca sportiva e ricreativa in acque interne e in mare. Per questo ci siamo rivolti alla Presidenza del Consiglio per avere maggiori chiarimenti in merito”. Lo dichiarano le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle componenti della commissione Agricoltura alla Camera.

“La pesca sportiva e ricreativa, può svolgersi tranquillamente con modalità che consentono il distanziamento fisico. Come fatto per gli hobbisti in agricoltura, che possono andare a coltivare gli orti, chiediamo se sia possibile inserire una risposta di chiarimento tra le Faq nella pagina istituzionale della Presidenza del Consiglio dedicata a #IoRestoaCasa. In modo da poter togliere ogni dubbio ai numerosi cittadini che sono in attesa di sapere se potranno riprendere a praticare questa disciplina o meno”, concludono.

