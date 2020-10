Pesca, M5s: sosteniamo settore con agevolazioni. tuteliamo reddito, competitività e innovazione per Blue Economy

“Su mia proposta e al fine di una maggiore trasparenza, - prosegue Gianpaolo Cassese, deputato del MoVimento 5 Stelle e componente della commissione Agricoltura - gli esercenti di hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, avranno la possibilità di fornire al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura, distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE). Estendiamo anche le forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli, - continua Cassese - ai lavoratori imbarcati su navi per la pesca marittima e si istituisce il Fondo Pesca Cisoa, che come MoVimento abbiamo fortemente voluto. Infine introduciamo i criteri per il riparto dell’incremento annuale della quota di tonno rosso assegnata all’Italia, come a tutti gli stati membri interessati, dalle istituzioni europee. Un provvedimento importantissimo per la nostra economia, visto che la quasi totalità della risorsa pescata dagli operatori italiani viene esportata e dunque sottratta al mercato interno. Con questo provvedimento, che auspichiamo venga approvato presto da Camera e Senato vista l’emergenza Covid, vogliamo sostenere e innovare il settore dell’itticoltura e dell’acquacoltura, che da sempre rappresenta uno dei grandi valori identitari del nostro Paese”. Concludono.

