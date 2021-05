Pesca, Mipaaf sblocca decreto arresto temporaneo

"Abbiamo accolto le richieste ormai definite tradizionali, come quelle delle imprese liguri e toscane per interrompere l’attività in ottobre; o quelle delle imprese dell’Alto Adriatico per proseguire il fermo oltre i 30 giorni, scalando una parte dei giorni aggiuntivi – spiega il senatore Battistoni –, ma anche alcun richieste nuove, come quella di alcune marinerie laziali per anticipare il periodo di arresto temporaneo al 12 giugno al fine di tutelare meglio le risorse marine, e con esse la redditività delle imprese. Inoltre, abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione per la filiera del gambero di fondo” ha concluso il Sottosegretario, aggiungendo che “il Governo ha dato anche attenzione agli equipaggi, che potranno beneficiare delle misure sociali del Ministero del Lavoro”

