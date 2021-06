Pesca, Naturale (M5s): impegno costante a sostegno della categoria

ll settore della pesca dell'UE è il quarto al mondo per importanza e fornisce ogni anno circa 6,4 milioni di tonnellate di pesce. In questo scenario, la pesca italiana negli ultimi 35 anni ha perso circa il 40% di imbarcazioni nonostante siamo un popolo che fonda la propria cultura culinaria soprattutto sul pesce. La nostra pesca, così come gli addetti ai lavori, rappresentano un ramo fondamentale del Made in Italy e va preservata con tutte le forze. Ai pescatori che stanno scioperando in queste ore va tutta la mia solidarietà. Una vicinanza che mostriamo nei fatti con un impegno costante in Parlamento da parte di tutto il Movimento 5 Stelle, per approntare misure di sostegno per la categoria, tra queste gli ammortizzatori sociali su cui insisteremo finché non diventeranno realtà. Si tratta di salvare l'avvenire di migliaia di posti di lavoro e la sostenibilità di un intero settore.

