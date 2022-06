Pesca: Pd, interventi tempestivi per rilancio settore

“La crisi del settore pesca richiede scelte tempestive e chiare da parte del governo con sostegni che, in un momento così delicato per la sicurezza alimentare, ci paiono fondamentali. Dopo le buone notizie sul riparto di fondi stanziati dalla legge di bilancio e le precisazioni sul bonus carburante per il 2021-2022, servono ora altri decisivi interventi. Il rinnovo del credito d’imposta, la garanzia dell’accesso alla cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa), il sostegno ai fornitori, sono punti fondamentali per il rilancio della pesca italiana e per qualità dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole. Ci auguriamo che i tavoli già aperti al Mipaf e in questi giorni al ministero del Lavoro producano i risultati auspicati. Per quanto ci riguarda, ci impegneremo a dare il nostro contributo in parlamento”.

Lo dichiarano le deputate democratiche Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera, Susanna Cenni, responsabile agricoltura Pd e Antonella Incerti, capogruppo in commissione Agricoltura alla Camera.