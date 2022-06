Pesca, settore compatto: Bene tavolo ministeriale per supportare il settore

La seconda riunione del tavolo di crisi del settore della pesca convocato ieri dal Sottosegretario Battistoni su richieste delle rappresentanze di settore ha fatto registrare importanti passi avanti.

Una riunione molto positiva - fanno sapere Alleanza delle Cooperative Italiane, Federpesca e ImpresaPesca-Coldiretti - che va nella direzione di mettere in campo le misure auspicate dal settore per calmierare gli effetti del caro gasolio che ha messo in ginocchio gli operatori della pesca italiana costringendo molte imprese a rimanere ferme.

Il Ministero ha comunicato che, dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto ministeriale, è stato firmato il decreto direttoriale che permetterà concretamente alle imprese di presentare le domande per ottenere il contributo del fondo filiere da 20 mln di euro.

È una corsa contro il tempo per dare ossigeno alle imprese ed ai lavoratori allo stremo.

Si sta lavorando a pieno regime per velocizzare le procedure di liquidazione, agendo anche sulle pendenze fiscali e contributive accumulate in questi mesi di sofferenza.

Nel frattempo l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato i codici per la compensazione del credito d’imposta per il primo trimestre 2022 ed è stato confermato l’impegno del Governo a sostenere nella conversione del decreto “aiuti” l’emendamento proposto dalle rappresentanze per prorogare questo strumento anche per il secondo trimestre 2022.

Insieme a questo si procederà ad utilizzare le risorse Feampa per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese in questi mesi e si lavorerà per concedere un fermo facoltativo per le giornate di sospensione dell’attività, a decorrere dal 24 febbraio 2022. Le associazioni hanno espresso soddisfazione per il percorso intrapreso chiedendo tuttavia di sollecitare il tavolo con il Ministero del Lavoro (chiesto da mesi) per l’attivazione della cassa integrazione per il settore che rappresenterebbe in questo momento uno strumento fondamentale di sostegno per imprese e lavoratori. Il tavolo di crisi resta aperto permanentemente e verrà riconvocato entro 15 giorni per andare avanti nel percorso di interlocuzione avviato per garantire la sostenibilità delle imprese e l’approvvigionamento di prodotti ittici per le famiglie italiane.

“Chiediamo da parte del Ministro Orlando e del Ministro Franco la stessa attenzione che sta dimostrando in queste ore il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” così concludono in una nota unitaria Alleanza delle Cooperative Italiane, Federpesca e ImpresaPesca-Coldiretti.