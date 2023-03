Pesca, Sinkevičius: molti emendamenti non sono in linea, vogliamo creare uguaglianza tra gli operatori Ue. Green Deal, obiettivo ambiente sano e innovazioni verdi

“Il green deal va piuttosto bene nonostante la pandemia e l’invasione della Russia in Ucraina. Il green deal ha fornito delle risposte che ci permettono di affrontare le sfide. Abbiamo un pacchetto sul contenimento della temperatura e abbiamo il piano zero inquinamento per proteggere la salute dei cittadini. Puntiamo al successo su lungo termine e ad un vantaggio competitivo.

I consumatori dovranno fare scelte consapevoli, vogliono fare la loro parte per l’ambiente e l’abbiamo visto con i cittadini di tutti i paesi europei. Alcune proposte sono già state pienamente adottate, c’è ancora molto da fare ed obiettivi ambizioni a cui giungere.”

Cosi il Commissario europeo per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca, Virginijus Sinkevičius, nel corso dell’audizione nelle Commissioni riunite Ambiente, Agricoltura e Politiche Ue della Camera e Politiche Ue, Ambiente e Industria, Commercio, Turismo del Senato.

“Ci siamo concentrati su economia circolare, biodiversità e inquinamento zero.

Sull’economia circolare, un tema di alto profilo. Questo riduce la nostra dipendenza dalle materie prime puntando su tecnologie digitali. È stato sostenuto da imprese e dalla società, due proposte di economia circolare stanno per diventare legge come quella sulle batterie.

Grazie al nuovo passaporto digitale dei prodotti accompagniamo la vita dei prodotti dalla loro progettazione fino allo smaltimento, con una maggiore circolarità. Abbiamo la possibilità di rendere la circolarità una cosa normale e non solo una intenzione velleitaria. In questo modo i prodotti avranno un destino già tracciato fin dalla loro progettazione e dunque con un impatto ambientale minore. Avremo digitalizzazione e una gestione più intelligente dei prodotti.

Dobbiamo rivedere la direttiva sui confezionamenti e i rifiuti entro il 2030, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili. Questi sarà un grande vantaggio per le imprese. La gestione dei rifiuti anche in Italia ha fatto passi da gigante. Penso al compostaggio e al riciclaggio ma c’è ancora molto da fare per raggiungere gli obiettivi.

C’è poi la direttiva sui prodotti che non provengono o non creano deforestazione. Questo permetterà alle foreste di riprendersi, vogliamo produrre in linea con la natura.

C’è poi il tema degli sprechi alimentari, è fondamentale raggiungere la sicurezza alimentare per tutti. A questo fine dobbiamo diminuire gli sprechi alimentari. Questo però cresce in tutta Europa, vogliamo perciò promuovere un piano sostenuto dall’Italia con livelli di protezione per le filiere alimentari. Il degrado dei terreni costa all’Europa decine di miliardi ogni anno, quindi promuovere la salute dei terreni è importante per il clima, la biodiversità e per il cibo che mangiamo. Terreni salubri sono centrali e devono essere protetti.

L’Italia è stata colpita dalla siccità e questa estate potrebbe peggiorare rispetto agli anni precedenti. E così anche in futuro, dobbiamo allora essere preparati, creando un quadro politico flessibile che chiarisca quale sia un terreno e un suolo salubre e soprattutto quali sono le regole per il ripristino della salute dei suoli e la bonifica dei terreni contaminati.

Sulla biodiversità c’è la proposta sul monitoraggio, già applicato dagli Stati membri. Il rilevamento a distanza e le nuove tecnologie sono importanti per combattere il fenomeno degli incendi boschivi. Dobbiamo prevenire e poi intervenire quando scoppiano gli incendi, e infine intervenire per il ripristino.

L’agenda zero inquinamento.

Il Consiglio è arrivato ad un accordo sulla revisione delle emissioni industriali e che coprirà tutta una serie di attività inquinanti, comprese le emissioni che provengono dall’agricoltura. Agiremo per ridurre l’uso delle plastiche. C’è poi il rimboschimento per migliorare la sostenibilità.

Bisogna semplificare i processi decisionali includendo anche il mercato e le imprese europee. Bisogna portare avanti il green deal facendo si che tutte le innovazioni verdi abbiano un sostegno prioritario e raggiungere l’obiettivo finale di un ambiente sano.

Sulla pesca e l’ambiente marittimo.

La commissione ha presentato di recente un pacchetto per gli oceani e le attività di pesca. Qui la sfida è doppia, abbiamo bisogno di parlare di biodiversità su più fronti. Occorre però creare le condizioni per preservare e sostenere le attività economiche della pesca e acquacoltura, garantendo il loro livello di redditività.

Per far questo dobbiamo aprire una nuova fase di preparazione in cui tutte le attività di pesca comprendano gli obiettivi comuni. Quindi un piano marino di azione in cui non ci sono obblighi giuridici, ma incentivi per raggiungere e attuare delle strategie sulla biodiversità.

L’attività di pesca e acquacoltura dipendono per il momento dai combustibili fossili e l’aumento dei prezzi ha colpito profondamente il settore. All’inizio avevamo preso delle iniziative di emergenza che poi non sono state utilizzate perché effettivamente non c’è stato bisogno.

Abbiamo comunque poche possibilità e poche risorse per aiutare i nostri pescatori, quindi abbiamo reso disponibili delle risorse a lungo termine, non soltanto dal fondo pesca e acquacoltura ma attingendo anche dal programma Horizon. Oggi ci sono 192 mln euro che l’Italia può ancora spendere quest’anno. In questo caso parliamo del budget pesca.

Sulla revisione del controllo dell’attività di pesca.

Non tutto va liscio, molti emendamenti proposti dai co-legislatori non sono in linea con noi. Ad esempio quelle relative ai rapporti sui livelli e le quantità di cattura. Il nostro obiettivo è creare una uguaglianza di condizioni per tutti gli operatori.”