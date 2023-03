Pesca, Siracusano: rimuovere vincoli per nostre marinerie e garantire sicurezza pescatori. VIDEOINTERVISTA

“Questa storia è importante perché ci fa rivivere per quanto mi riguarda e per tanti di noi una vicenda drammatica. Noi lo abbiamo vissuta all’interno del Parlamento, cercando di portare lì le voci di quei familiari disperati accampati davanti ai palazzi delle istituzioni, per far tornare i loro cari a casa dopo 108 giorni di indegna prigionia in Libia.”

Così Matilde Siracusano, Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a margine dell’incontro “Centootto. Storie di pesca, incontri e scontri nel Mediterraneo” (il docufilm che narra il sequestro in Libia dei pescatori siciliani) svoltosi alla Camera dei Deputati

“Ho avuto l’onore di promuovere questa iniziativa, di introdurla, perché la proiezione di questo film deve farci rivivere quell’esperienza drammatica, deve farci riflettere, ci impone una riflessione su tutto quello che occorre oggi fare, sia in sede nazionale sia in sede europea per rimuovere tutti i vincoli che sono un ostacolo grandissimo all’attività di pesca, alla nostra marineria.

Questa è un’eccellenza che non può essere in alcun modo frenata, quindi occorre fare ancora molto per risolvere le problematiche immani che hanno portato ieri a quell’episodio ma potrebbero causarne tanti altri, oltre a determinare non pochi problemi per l’attività di pesca. Quindi abbiamo l’obbligo di fare tesoro di questa esperienza, di queste immagini di oggi per ricordare e per imporci una riflessione e un’azione concreta.”