Pesca: Ue formula proposte per la conservazione e la gestione sostenibile del tonno nell’Oceano Indiano

Oggi l'Unione europea ha reso pubbliche quattro proposte ambiziose per la prossima sessione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) che si terrà dall'8 al 12 maggio 2023. L'obiettivo è migliorare la conservazione del tonno e la gestione della pesca. Secondo il comitato scientifico dell'IOTC, l'attuale situazione dello stock e del livello di pesca nell'Oceano Indiano non è sostenibile. Insieme alle nuove proposte, l'UE ha presentato un'obiezione alla risoluzione IOTC 23/02 sulla gestione dei dispositivi di aggregati di pesci alla deriva (FAD).

Un alto livello di ambizione

Alla prossima sessione annuale del IOTC, l'UE promuoverà l'adozione delle seguenti proposte:

Un piano pluriennale per la gestione dei tonni tropicali, per migliorare la gestione dei tre stock di tonno tropicale (tonno pinna gialla, tonno bigeye e tonno skipjack). Il comitato scientifico dell'IOTC ritiene che l'attuale situazione dello stock e del livello di pesca nell'Oceano Indiano non siano sostenibili. Questo piano multi-specie durerebbe 3 anni e abbasserebbe il livello delle catture in linea con il parere scientifico. I piani multispecie sono stati adottati e attuati con successo da altre organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), ma questa sarebbe la prima volta nell'IOTC. L'UE propone una riduzione proporzionale delle catture tenendo conto sia dell'attuale livello di catture per ciascun membro dell'IOTC che del loro status di sviluppo per garantire che i paesi in via di sviluppo siano trattati in modo equo.

Uno schema per l'imbarco e l'ispezione delle navi in alto mare. Garantire l'ispezione dei pescherecci in alto mare è uno degli strumenti più importanti ed efficienti per garantire il rispetto delle norme IOTC e, cosa più importante, per combattere le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate (INN). La pesca INN è la più grande minaccia per la gestione sostenibile della pesca e dell'ecosistema marino. L'UE spera di basarsi sulla discussione iniziale iniziata nel 2022, dove la maggior parte dei membri del IOTC ha espresso il proprio sostegno alla proposta.

Un aggiornamento delle regole del comitato di conformità IOTC per migliorare il processo di conformità, per assicurarsi che le attività di pesca siano condotte in conformità con le leggi, i regolamenti e le misure di conservazione applicabili. Il comitato di conformità è l'organismo che controlla l'attuazione delle norme e degli obblighi esistenti da parte dei membri del IOTC. La conformità è stata un punto debole dell'IOTC e questa proposta identificherà e affronterà le aree di non conformità. Sosterrà inoltre i paesi costieri in via di sviluppo per monitorare meglio le loro flotte, i porti e le acque sotto la loro giurisdizione.

Una nuova risoluzione per la gestione dei dispositivi di aggregazione dei pesci alla deriva (FAD) per sostituire la risoluzione 23/02, adottata nella sessione speciale di febbraio dell'IOTC. L'obiettivo dell'UE è migliorare gli obblighi che sono tecnicamente difficili da attuare, chiarire disposizioni poco chiare e allineare il testo al parere scientifico. La proposta affronta tutti gli aspetti rilevanti della pesca FAD, dalla marcatura, alla lotta all'inquinamento da plastica, alla limitazione del numero di FAD, migliorando al contempo le disposizioni più impegnative della risoluzione 23/02 per garantirne l'effettiva attuazione.

Obiezione alla risoluzione sui dispositivi di aggregazione dei pesci (FAD)

Oltre alla presentazione della proposta migliorata sui FAD, l'UE ha anche deciso di opporsi alla risoluzione IODTC 23/02.

Nella sessione speciale dell'IOTC del febbraio 2023 sui FAD, la risoluzione 23/02 sulla gestione dei FAD alla deriva è stata adottata a maggioranza, contro tutti i membri dell'IOTC che pescano sui FAD alla deriva. Di conseguenza, molti membri dell'IOTC hanno presentato un'obiezione a tale risoluzione, tra cui l'UE, le Comore, l'Oman, il Kenya, le Seychelles e le Filippine.

L'UE ritiene che i membri del IOTC debbano lavorare in modo cooperativo e che tutti gli sforzi dovrebbero essere esauriti per raggiungere il consenso. Le misure di conservazione non dovrebbero includere disposizioni che non sono attuabili o poco chiare. È inoltre essenziale che le decisioni di gestione nelle ORGP siano sostenute da pareri scientifici.

A seguito della loro obiezione, i paesi che si oppongono non saranno vincolati da questa risoluzione e non dovranno attuare tutte le sue disposizioni.

Sfondo

La Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (RFMO) incaricata di gestire la pesca del tonno e delle specie simili al tonno nell'Oceano Indiano e nei mari adiacenti. È stato istituito nel 1993 ed è entrato in vigore nel 1996.

È un'organizzazione intergovernativa che riunisce i paesi confinanti con l'Oceano Indiano e i paesi che hanno un interesse per la pesca del tonno nella zona. Gli obiettivi sono promuovere la cooperazione tra i suoi membri per la conservazione e l'utilizzo ottimale degli stock di tonno nella zona e garantire la creazione di una pesca sostenibile nella regione. Per raggiungere questi obiettivi, i membri del IOTC si incontrano ogni anno, discutono e adottano misure per la conservazione e la gestione del tonno e delle specie simili al tonno.

L'UE è diventata membro dell'IOTC nel 1995. Gli altri membri dell'IOTC sono Australia, Bangladesh, Cina, Comore, Eritrea, Francia per conto dei suoi territori d'oltremare, India, Indonesia, Iran, Giappone, Kenya, Corea, Madagascar, Malesia, Maldive, Mauritius, Mozambico, Oman, Pakistan, Filippine, Seychelles, Somalia, Sri Lanka, Sudafrica, Sudan, Tanzania, Thailandia, Regno Unito e Yemen.