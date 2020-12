Pesca, Ue propone ‘morte’ del settore. Video messaggio presidente Alleanza Pesca: marinerie manifestate, e governo dica ‘no’

"Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per la pesca italiana. Un anno in cui si sono sommati due problemi. Il primo è quello della pandemia, con una riduzione pesante della domanda dei mercati e la riduzione dei fatturati di tutte le imprese. Un dramma che si sta ripetendo ora con la seconda ondata, compromettendo il mercato di Natale, il più importante per il settore". Così il presidente dell'Alleanza della Pesca Giampaolo Buonfiglio in un video messaggio destinato al governo al fine di attivarsi nei confronti della commissione europea - assieme ai governi di francia e Spagna - per evitare che nuove compressioni sul settore possano definitivamente piegare il comparto che interessa circa 700 chilometri di coste italiane. "Il secondo problema che abbiamo avuto nel 2020 è stata la forte riduzione dell'attività di pesca determinata dai piani di gestione. Il piano di gestione per il Mediterraneo occidentale che riguarda il Mar Ligure e il Tirreno è un piano di gestione della con cui la Comunità europea ha imposto già la riduzione del 10 per cento delle giornate di pesca in mare nell'anno che sta finendo".

"Ora la Commissione Ue senza valutare gli effetti di queste restrizioni già effettuate, e senza tener conto della profonda crisi economica in cui versano tutte le imprese, sta proponendo nel 2021 un ulteriore riduzione del 15 per cento delle giornate di pesca. Una riduzione ulteriore che porterà molte nostre imprese a scendere al di sotto della soglia di redditività. Le imprese chiuderanno e ci sarà un forte impatto socio economico sulla popolazione. Noi chiediamo attenzione al governo e assieme ai colleghi di Francia e Spagna stiamo richiamando l'attenzione dei nostri ministri che saranno chiamati martedì 15 e mercoledì 16 dicembre a votare la proposta della Commissione di questa ulteriore riduzione. Noi chiediamo alla nostra ministra di affiancare Francia e Spagna e di votare un forte no".

"Anche perché - prosegue - bisogna considerare che il prossimo anno, il 2021, sarà il primo anno della nuova programmazione europea e ancora non è assolutamente chiaro come potranno essere spesi gli aiuti e le indennità Ue per i fermi pesca. Con questa incertezza, con la crisi economica in corso e senza sapere qual'è lo stato delle risorse a fronte delle restrizioni già effettuate e assolutamente inaccettabile attuare ulteriori pesantissime riduzioni della pesca. Noi chiediamo a tutte le marinerie di manifestare nelle forme consentite anti contagio nelle giornate di martedì e mercoledì per richiamare l'attenzione del nostro governo e per far si che a Bruxelles non si voti la morte del settore della pesca italiana", conclude.