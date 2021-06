Pesca, Ugl Agroalimentare: Bene approvazione alla Camera, ma attendiamo riforma degli ammortizzatori

"Siamo soddisfatti dell'approvazione alla Camera degli Interventi per il settore ittico. Ma manca una parte importante, quella relativa agli ammortizzatori sociali per i lavoratori del comparto, unico strumento per restituire dignità all'intero settore ittico", lo ha detto Paolo Mattei, Segretario Nazionale UGL Agroalimentare. “L'intervento legislativo, infatti, giunto dopo anni di discussione segna un passo importante per il settore - sostiene Mattei - ma sul fronte degli ammortizzatori chiediamo al Governo di mantenere fede al più presto alla promessa di inserirli nell'imminente riforma complessiva delle politiche di sostegno economico ai lavoratori. Vigileremo con estrema premura su questo aspetto, perché la riteniamo una misura inderogabile per aiutare i lavoratori di un settore strategico per il Paese. Lavoratori che sopportano normalmente sacrifici enormi, che nell'ultimo anno hanno dovuto far fronte a una crisi imprevista e dilaniante e che ancora non si vedono riconosciuti quei diritti sociali ormai consolidati per tutti gli altri lavoratori".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK