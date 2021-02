Pesca, Viviani (Lega): aumento giornate stop strascico, mazzata per settore

"Non bastava la crisi provocata dalla pandemia e la flessione del mercato a causa della chiusura della ristorazione. I pescatori per primi sono favorevoli a una corretta gestione delle risorse ittiche con un approccio tecnico e scientifico basato sui dati. Ora invece si impone una limitazione di giornate indipendentemente dalle ore passate in mare, con ulteriori vincoli di un passaggio da un attrezzo ad un altro. Addirittura, chi volesse vendere la propria imbarcazione non potrà farlo in altre zone del Paese. Serve una nuova visione per il settore, più moderna e meno ideologicamente fissata su limiti anacronistici e lontani da qualsiasi spiegazione tecnico scientifica. In ballo ci sono decine di migliaia di posti di lavoro e una fetta importante del Pil nazionale".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK