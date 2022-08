Pesca: Viviani (Lega), finalmente in arrivo decreti attuativi Cisoa

Cisoa in arrivo. Dopo mesi di sollecitazioni in Parlamento e confronti, arrivano i decreti attuativi fortemente voluti dalla Lega per garantire più diritti e tutele alle nostre marinerie. Un provvedimento che finalmente riempie di contenuti ciò che fino a ieri era rimasta una scatola vuota, peraltro già pagata dagli imprenditori ittici. Uno strumento di ausilio a servizio della nostra Pesca, ancora in gravi difficoltà, anche per l'inclusione tra i beneficiari di figure professionali finora escluse da misure di sostegno al reddito. Ringraziamo il sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Tiziana Nisini per aver preso in mano a portato a compimento l'iter - fermo da mesi-, per la sensibilità e dedizione con cui ha affrontato in modo risolutivo le criticità emerse circa l’applicazione della Cisoa, che la Lega per prima ha portato in Parlamento. Ora, bisogna fare presto per la pubblicazione del provvedimento perché occorre garantire la necessaria continuità di reddito e la tutela occupazionale".

Lo dichiara il deputato della Lega Lorenzo Viviani, capogruppo in commissione Agricoltura e responsabile del dipartimento Pesca del partito.