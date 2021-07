Pesca: Viviani (Lega), inaccettabile chiusura attività su gambero di profondità

"La chiusura delle attività di pesca del gambero di profondità, come il gambero rosso, sarebbe inaccettabile. Dopo lo stop alle imbarcazioni superiori ai 24 metri, in ossequio al Regolamento Ue 2021/90 che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo, il divieto per quelle inferiori per tutta la parte costiera occidentale - dalla Liguria alla Sicilia, Sardegna compresa - sembrerebbe dietro l'angolo come preannunciato dal Mipaaf ad associazioni di categoria a autorità marittime. Se confermato, si renderebbe necessaria una presa di posizione netta in Europa da parte del Mipaaf a difesa della Pesca italiana. Abbiamo presentato un'interrogazione al ministero. Occorre adottare ogni iniziativa per evitare questa chiusura, che sarebbe devastante per tante aziende ittiche, e rivedere in ogni caso il calcolo delle giornate di pesca".

