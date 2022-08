Pesca: Viviani (Lega), ok acquacoltura in decreto Mipaaf, vittoria

"Vittoria della Lega. Sì all'acquacoltura nel progetto 'Parco Agrisolare'. Soddisfazione per la pubblicazione del decreto ministeriale. Una misura molto attesa dal settore e fortemente voluta dalla Lega. Con un ordine del giorno, a mia prima firma, al decreto Aiuti bis approvato alla Camera, avevamo anche impegnato il Governo ad estendere al settore dell'acquacoltura l'investimento 2.2 'Parco Agrisolare' proprio per ridurre i consumi energetici, riqualificando le strutture produttive e utilizzando i tetti degli edifici utilizzati per tale attività per installare i pannelli fotovoltaici. Un ringraziamento all'Ama (Associazione Mediterranea Acquacoltori) per la sua preziosa collaborazione e il suo programma Molluschicoltura 4.0. Sostenere le produzioni che abbassano la percentuale di Co2 nell’atmosfera, come la molluschicoltura attraverso il sistema del Blue Carbon Sink, è fondamentale, il 20% del peso di un mitilo è costituito da carbonati. A maggior ragione in questa fase di grave crisi energetica, che ha fatto schizzare i costi delle bollette a prezzi assolutamente insostenibili per le nostre imprese".

Lo dichiara il deputato della Lega Lorenzo Viviani, capogruppo in commissione Agricoltura e responsabile del dipartimento Pesca del partito.