Pesca: Viviani (Lega), riduzione giornate? Sarebbe colpo di grazia

Per le marinerie italiane, la riduzione delle giornate di pesca sarebbe il colpo di grazia. Esprimiamo grave preoccupazione per la bozza uscita nelle scorse ore dal tavolo di consultazione con le associazioni sul plafond di giornate a disposizione delle imbarcazioni italiane a strascico per il 2022. Con le 31 giornate per la pesca del gambero di profondità si sfiora addirittura il ridicolo. Così non va. Questo modello ha già dimostrato di essere inattuabile e antiscientifico: non porta ad alcun miglioramento della gestione degli stock ittici, ma solo alla fine delle nostre marinerie e dei nostri pescatori. Occorre assolutamente invertire la rotta. Siamo a fianco del governo per trovare una soluzione in Ue che tenga in debito conto le istanze del comparto. Abbiamo presentato una risoluzione per impegnare l'esecutivo a perseguire una strada diversa sulla gestione dello sforzo di Pesca”.

