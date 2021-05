Pesca, Viviani (Lega): Serve cambio passo su gestione quote tonno rosso

"Con la chiusura accidentale della pesca al tonno rosso si ripropone il problema della gestione delle quote. Serve un cambio di passo. Tanti pescatori che da oggi prenderanno accidentalmente il tonno non potranno metterlo in commercio. Uno spreco biologico di risorse, uno spreco economico per aziende e operatori già duramente provati dalla crisi pandemica. Un grave danno per l'intero comparto che rischia di favorire anche pratiche illegali. Serve quindi una nuova ripartizione delle quote a livello nazionale per quello che possiamo definire come 'oro blu', presente in grande quantità nel nostro mare".

