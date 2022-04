Pesca: Viviani (Lega), su caro gasolio attenzione a speculazioni, presentata risoluzione

"Maggiore attenzione alle speculazioni sul carburante e velocità nell’erogazione dei fondi per la Pesca stanziati dal Governo. Abbiamo depositato una risoluzione in commissione Agricoltura della Camera affinché il governo si impegni su questi punti fondamentali per il settore. Di fatto, i pescatori sono posti di fronte a un bivio: o accettano il prezzo del gasolio del porto di appartenenza o escono in mare per miglia e miglia fino a raggiungere un distributore meno caro dal quale rifornirsi. Bene i sostegni stanziati finora, ma devono arrivare nell’immediato alle aziende. Anche per questa ragione, chiediamo al Mipaaf di attivarsi per utilizzare al meglio i fondi europei del Feampa sbloccati dalla commissione europea per affrontare l’emergenza energetica dovuta alla guerra in Ucraina: risorse preziose e spendibili per dare ristoro alle marinerie già attanagliate da mille emergenze come la riduzione delle giornate di pesca, il problema delle quote del gambero di profondità e tanti altri balzelli che la Lega combatte quotidianamente".

Lo dichiara il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo Lega in commissione Agricoltura e responsabile dipartimento Pesca del partito.