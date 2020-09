Pescatori bloccati in Libia – AEPI con UCI per tempestiva e definitiva soluzione per giuste condizioni di sicurezza degli operatori

Così il Presidente Nazionale UCI, Mario Serpillo sul sequestro di due pescherecci siciliani e diciotto membri dell’equipaggio da parte delle autorità libiche con l’accusa di pesca illegale.

“Siamo in stretto contatto con i familiari attraverso le nostre rappresentanze in Sicilia, ma i giorni passano e la situazione ci preoccupa. E non poco.

In queste ore difficili, siamo impegnati ad incoraggiare anche un dialogo tra istituzioni territoriali libiche e siciliane per una tempestiva, e speriamo definitiva, soluzione che veda i due Paesi creare le giuste condizioni di sicurezza per gli operatori. Perché non si può rischiare la vita per il proprio lavoro”.

AEPI, la Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, che al suo interno annovera Agripesca a cui gli armatori di Mazara del Vallo sono iscritti: “Stiamo seguendo la vicenda con la massima attenzione e nelle prossime ore formalizzeremo la richiesta di un incontro alla Farnesina”.

Nelle ultime ore, infatti, sia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio sono intervenuti rilanciando un impegno e una interlocuzione costante.

Da AEPI annunciata la massima collaborazione. “Sappiamo che su quello che sta accadendo – spiega il Presidente Mino Dinoi – c’è grande determinazione affinché si arrivi presto ad una soluzione positiva. Ed è al Governo che ci rivolgiamo, rendendoci disponibili ad operare in sinergia.

Nelle prossime ore formalizzeremo una richiesta di confronto a Roma, con una nostra delegazione.

Da lunedì sera, inoltre, armatori siciliani e famiglie saranno a Roma per un sit in, preoccupati per le sorti degli ostaggi. In questo momento è più che mai necessario il contributo di tutti per riportare a casa al più presto i nostri connazionali”.