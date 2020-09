PESCHERECCI SEQUESTRATI: COLDIRETTI, PESA CRISI GAMBERO ROSSO

A spingere le barche italiane sempre più al largo per pescare è il crollo del prezzo del gambero rosso per le difficoltà di mercato provocate dall’emergenza coronavirus con la crisi della ristorazione. E’ quanto afferma Impresapesca Coldiretti che esprime solidarietà e vicinanza ai pescatori di Mazara del Vallo sequestrati dalle autorità libiche e alle loro famiglie. E’ importante – sottolinea Impresapesca Coldiretti - lo sforzo diplomatico della Farnesina per risolvere una situazione preoccupante che non si verificava da tempo. Serve la diplomazia per superare un momento di tensione che – conclude Impresapesca Coldiretti - preoccupa i pescatori e ostacola le attività in mare di tante famiglie in un momento in cui le uscite sono peraltro molto contenute dal fermo pesca scattato nella Regione dal primo settembre.

