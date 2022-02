Peste Suina, Assocarni : Subito recinzione area ed abbattimento o danni drammatici su export nostri salumi

Per eradicare la PSA è imprescindibile dotare di risorse finanziarie il Commissario per la gestione dell’emergenza peste suina africana” Dice Luigi Scordamaglia, presidente di Assocarni e lancia l'allarme “Se la zona infetta non verrà immediatamente recintata per prevenire la fuoriuscita di cinghiali verso altri territori rischiamo di non controllare più la malattia e di non poter garantire la regionalizzazione a quei paesi terzi che l'hanno accettata e a quelli con cui la stiamo negoziando” proseguono da Assocarni. “La fase 1 è la recinzione - ribadisce Scordamaglia - una volta recintato il territorio interessato bisognerà procedere all'immediato abbattimento. Non si può perdere altro tempo o i danni sull’export dei nostri salumi saranno drammatici”.