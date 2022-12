Peste suina: Bergesio (Lega), fine embargo ottima notizia per Sardegna, finalmente ripresa di comparto zootecnico e traino per quello della trasformazione

“Bene, dopo oltre 40 anni finisce per la Sardegna l'embargo sull'esportazione di carni causato dell'epidemia di peste suina africana. L'allentamento delle restrizioni in gran parte dell’isola rappresenta davvero un’ottima notizia per l’intero settore per troppo tempo penalizzato. Un momento storico per tutti gli allevatori sardi e per gli imprenditori della filiera che, dopo tanti anni di restrizioni, ora potranno finalmente ripartire nelle loro attività economiche. Sarà così possibile far riprendere il comparto zootecnico e trainare quello industriale della trasformazione delle carni. Un passo importante ottenuto dal Governo grazie anche alla collaborazione sinergica con i colleghi eurodeputati in Ue, con gli enti regionali e con gli allevatori del territorio. Avanti così”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare.