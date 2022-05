Peste suina: Bruzzone (Lega), ristori per aziende coinvolte è battaglia Lega, Zingaretti arriva ora

"Dopo che per mesi la Lega, in ogni sede opportuna, ha sottolineato la necessità che le realtà imprenditoriali agricole e quelle coinvolte nell'allevamento suinicolo venissero indennizzate adeguatamente per i danni che la diffusione del virus della peste suina ha provocato, oggi anche il presidente Zingaretti sottolinea la medesima necessità per gli imprenditori della sua regione. Ne siamo felici, dopo settimane di colpevole silenzio o addirittura di inaccettabile sottovalutazione di un allarme che la Lega aveva lanciato per debito tempo, anche la sinistra apre gli occhi sulla drammaticità della condizione che vivono migliaia di imprenditori del comparto. Meglio tardi che mai: la Lega non si accontenta però di una semplice "lista della spesa": ai doverosi ristori per le filiere coinvolte, vanno accompagnati provvedimenti coraggiosi e risolutivi, così che la lotta al virus imbocchi definitivamente la strada di un contrasto efficace e non quella di un inutile elenco di buone intenzioni".

Così il senatore della Lega Francesco Bruzzone, responsabile dipartimento Attività venatorie del partito.