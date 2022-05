Peste suina, Comagri Camera. Il punto sulla situazione del commissario straordinario Angelo Ferrari

“Uno dei compiti principali della struttura commissariale è di andare non solo a eradicare ma anche contenere la malattia.

In totale, a livello nazionale, sono state raccolte più di 2.400 carcasse, un lavoro estremamente importante che continua a darci il monitoraggio della situazione.

I casi identificati in Piemonte e Liguria al 24/05 2022: 126 casi (per definizione, tutti provenienti da area infetta).

Per regione: 75 in Piemonte e 51 in Liguria.

Sono 29 i comuni coinvolti.”

Cosi Angelo Ferrari, commissario straordinario per la peste suina africana (psa), in audizione in Comagri Camera sulle problematiche del comparto agricolo connesse all’emergenza in corso.

“I tratti autostradali hanno costituito una barriera di rallentamento del fronte epidemico. Da parte del gestore delle autostrade, su mia richiesta, sono in corso lavori per rinforzare le recinzioni per impedire l’attraversamento dei cinghiali.

Una seconda barriera è in fase di progettazione e realizzazione. Il perimetro più appropriato sarà concordato tra gli esperti del ministero della salute e le autorità regionali competenti, e consisterà in recinzioni lungo le strade provinciali. L’ubicazione della seconda barriera terrà conto della posizione dei focolai e della velocità stimata del fronte epidemico.

Un nuovo focolaio si è poi sviluppato a Roma e ad oggi il numero di casi confermati è pari a 12.

Il raccordo anulare fornisce una barriera importante e si sta rinforzando questa barriera per impedire la fuoriuscita di animali infetti.

La peste suina va affrontata sotto due aspetti: con un occhio attento sul selvatico e con un altro occhio attento sul comparto suinicolo.

Sul mondo dei selvatici c’è moltissimo da fare. Ricordo poi che per quanto riguardo il comparto suinicolo ad oggi non abbiamo nessun suino infetto. Dobbiamo ora intensificare l’attenzione nel confronto dei selvatici e della bio sicurezza degli allevamenti.

Bisogna poi evitare che la situazione della peste suina si riverberi sul mondo produttivo all’interno delle aree infette. Penso al mondo produttivo delle aziende dei salumi e dei derivati del suinicolo che stanno già patendo la chiusura di alcuni mercati esteri di estrema importanza. Pur non avendo alcun coinvolgimento della peste suina negli allevamenti abbiamo una situazione di gravità e di chiusura di alcuni stati come Cina e Corea.

Da un mese a questa parte ci si rivede puntualmente con la conferenza delle regioni dove si fa il punto della situazione, mettendole al corrente sullo stato d’avanzamento dei lavori.

In merito alla struttura commissariale si sarebbe potuto fare molto di più se si avesse avuta qualche possibilità in più dal punto di vista economico e gestionale. Ma confidiamo che nelle prossime settimane andremo a perfezionare tutte queste attività. Abbiamo però avuto due mesi di un rodaggio che porterà la struttura commissariale a lavorare meglio nelle prossime settimane.

Sui 10 milioni di euro, al momento non sono ancora a disposizione e probabilmente non sono sufficienti. I 10 mln euro solo per le strutture delle barriere probabilmente non saranno sufficienti, pensando anche al nuovo focolaio di Roma.

Il settore è in crisi. Dal governo è stato fatto uno sforzo con 25 mln euro dedicati al sostegno della filiera produttiva e con 15 mln per la bio sicurezza. Quest’ultimo è un aspetto fondamentale per proteggere i nostri allevamenti. A giorni dovrebbe uscire un decreto per spiegare come affrontare e come dare forza a questo concetto sulla bio sicurezza, evidentemente però i 15 mln euro non bastano.

La strategia è di creare nelle zone di restrizioni un’area di vuoto sanitario. Si chiede di provvedere alla macellazione dei suini allevati in modo familiare o industriale. Col vuoto sanitario si chiede poi di non andare a reinstallare gli allevamenti. Questo crea un ulteriore crisi e danno economico. Nel solo Piemonte sono stati abbattuti e macellati 13.520 suini.

Bisognerà pensare ad una serie di ristori, ma l’eradicazione e il contenimento della malattia è l’obiettivo della struttura commissariale. L’eradicazione della malattia avviene nel momento in cui è trascorso un anno dall’ultima carcassa positiva.”