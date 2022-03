Peste suina, Comagri Senato. Agire immediatamente su contenimento, danni per export. Interventi di Unaitalia, Assica, Associazione italiana Allevatori e Consorzio Prosciutto di Parma

Si sono svolte quest’oggi in Comagri Senato le audizioni, in videoconferenza, in merito DDL 2533 (d-l n. 9/2022 - contrasto peste suina).

Di seguito gli interventi di Unaitalia, Assica, Associazione italiana Allevatori e Consorzio Prosciutto di Parma.

Lara Sanfrancesco, direttore Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova (UNAITALIA):

"Unaitalia rappresenta per quanto riguarda il suino le aziende che hanno la filiera integrata e che quindi hanno anche il controllo della fase di allevamento, per questo la questione peste suina ci preoccupa moltissimo. Abbiamo necessità che adesso in fase preventiva si faccia tutto il possibile per arginare la diffusione ed evitare che la peste suina arrivi in territori ad alta vocazione suinicola, altrimenti sarebbe un vero dramma per il nostro settore."

Ruggero Lenti, presidente Associazione industriali delle carni e dei salumi (ASSICA):

"Plaudiamo al decreto che istituisce un commissario straordinario perché è necessario che ci sia gestione univoca, veloce ed il più possibile priva di burocrazia. Riteniamo che l’aspetto più importante sia il contenimento di questa epidemia. Già oggi c’è un mancato export per 20 mln euro al mese da parte del settore e se si dovesse ampliare la zona rischiamo un calo fino a 60 mln euro al mese. La misura più urgente da adottare è dunque il contenimento e per questo è indispensabile dotare il commissario di un budget e di una autonomia di spesa. È necessario recintare la zona infetta e la stima dell’operazione è di 30 mln, è perciò opportuno un budget che sia almeno di 60 mln euro.

L’altra misura è la messa in sicurezza degli allevamenti e gli indennizzi per le imprese. In merito al decreto legge 255 che prevede fondi per la bio sicurezza pari a 15 mln euro e 35 mln per gli indennizzi alle aziende della filiera, pensiamo di proporre degli automatismi per gli indennizzi e riteniamo inoltre che 15 mln per la bio sicurezza non siano sufficienti.

Le azioni delle regioni sono state positive ma dovranno essere meglio coordinate. Devono poi essere messe in atto azioni di contenimento della popolazione dei cinghiali."

Mauro Donda, direttore Associazione italiana Allevatori:

"C’è l’urgenza di una iniziativa che contrasti il rischio di danni per la diffusione della peste suina africana.

Il valore solo della produzione primaria di questo comparto è pari a 2,5 mld euro all’anno, quindi il valore complessivo della filiera che viene messa a rischio da questa patologia è assolutamente rilevante. Ricordo poi alcuni dati: sono più di 28mila gli allevamenti censiti in banca dati nazionale, ma sono 3,640 gli allevamenti nel quale è concentrato l’80% della produzione e fanno riferimento all’area della Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna. Aree che quindi vanno attenzionate in modo particolare perché qui si concentra la maggior produzione suinicola.

Il tema della tempestività d’azione è cruciale e determinante per dare efficacia ai provvedimenti.

I piani regionali d’intervento si devono concentrare urgentemente sul tema delle delimitazioni, così da impedire il transito dei cinghiali. Le barriere richiedono interventi urgenti.

La gestione del contenimento e della diffusione dei cinghiali è poi fondamentale e ci auspichiamo che si dia corso ad azioni concrete per la soluzione di questo problema.

Sul tema bio sicurezza 15 mln euro di stanziamento non appare una misura congrua ed è necessario prevedere un budget aumentato."

Stefano Fanti, direttore generale Consorzio Prosciutto di Parma:

"Esprimiamo profonda preoccupazione e nel caso in cui il virus si dovesse espandere oltre la zona infetta ed arrivare in Emilia-Romagna ciò comporterebbe un danno produttivo incalcolabile per l’intera filiera suinicola. In una tale ipotesi andremmo incontro ad una crisi economica estremamente pesante causata sia da una serie di restrizioni produttive e di allevamenti, sia dal blocco delle esportazioni.

Sottolineiamo anche noi l’importanza del contenimento del virus all’interno della zona infetta ed è urgente rinforzare le recinzioni e costruirne di nuove per mettere in sicurezza i confini della zona sottoposta a restrizione. Occorre poi installare trappole per la cattura dei cinghiali e dar vita ad un programma per la riduzione degli stessi. Per questo abbiamo accolto con favore la nomina del commissario straordinario sperando possa agire con potere e risorse adeguate.

Ci sono inoltre notevoli difficoltà per l’esportazione di prosciutto di Parma fuori dall’Ue, con diversi paesi che hanno già intrapreso politiche protezionistiche chiudendo i loro mercati come Giappone, Cina, Taiwan, Thailandia, Messico, Sudafrica ed altri ancora."