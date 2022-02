Peste suina, commissario senza soldi e poteri esecutivi. Senza delimitazione Italia non può trattare con Paesi Asia. Stop costa 660mila euro al giorno

Marasma sulla peste suina. Da quanto apprende AGRICOLAE, dal tavolo interministeriale che ha avuto luogo nella mattinata di ieri presso il Mipaaf, sarebbero emerse due ipotetiche linee guida da seguire: chi vorrebbe investire i 15 milioni di euro destinate dal Dl Sostegni Ter alla biosicurezza a protezione degli allevamenti, il Mipaaf, e chi - il ministero della Salute - propone invece un recinto che possa circoscrivere tutta l'area interessata al confine tra il Piemonte e la Liguria che comprende 114 comuni sfruttando le due autostrade che lo delimitano.

E chi, il vicepresidente della regione Liguria Alessandro Piana, che invece propone addirittura la riapertura dei percorsi di trekking all'insegna del turismo.

In gioco l'export del comparto suinicolo che - a causa delle restrizioni relative alla certificazione dei prodotti che devono risultare indenni da PSA - subisce, secondo i dati Assica, un danno pari a 20 milioni di euro ogni mese di stop.

Infatti sebbene le esportazioni proseguano negli Stati Uniti e in Canada, sono completamente ferme in tutti i Paese asiatici, da Giappone alla Corea del Sud passando per la Cina.

Finché infatti il governo italiano non capirà come delimitare l'area infetta, il ministero degli Esteri non sarà in grado di intercedere con i governi dei paesi interessati per calmierare le acque e garantire la salubrità del Made in Italy. Ogni giorno di ritardo 'costa' alla filiera italiana circa 660mila euro, sabati e domeniche comprese.

Un impasse al quale il Consiglio dei ministri ha per ora risposto con l'approvazione del decreto che prevede l’attuazione, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, dei Piani Regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana, con la ricognizione della consistenza della specie all’interno del territorio di competenza suddiviso per provincia, l’indicazione dei metodi ecologici, le aree di intervento diretto, le modalità, i tempi e gli obiettivi annuali del prelievo, esclusivamente connessi ai fini del contenimento della PSA.

Viene inoltre nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro degli Affari Regionali, un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure messe in atto per prevenire e contenere la diffusione della malattia virale, il quale si avvarrà degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei competenti uffici di Ministeri, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Forze di polizia.

E’ infine previsto l’obbligo, per chi rinviene esemplari di cinghiali feriti o deceduti nell’ambito delle attività di attuazione dei Piani regionali o nello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o coinvolto in un sinistro con cinghiali, di segnalare il rinvenimento immediatamente al servizio veterinario della ASL competente per territorio.

Ma secondo quanto previsto dal decreto, il commissario che sarà nominato di fatto ha solo potere di coordinamento e non attuativo. E privo di risorse dato che il decreto è a invarianza di gettito.

Nel frattempo Ispra pubblica le linee guida dalle quali si evince che la caccia non contiene la diffusione della malattia ma al contrario rischia di aumentarne la diffusione.

Era già stato scritto: