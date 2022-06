Peste suina, Forza Italia: verso ok movimentazione fieno in zona Roma-Rieti

"Oggi al Ministero della Salute ha avuto luogo un incontro sull'emergenza Peste Suina africana che ho programmato insieme al Sottosegretario Andrea Costa e che ha visto la presenza di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Cia e imprenditori agricoli operanti nella zona rossa di Roma e Rieti. Durante l'incontro e' emersa la volonta' a rimuovere il divieto di movimentazione di fieno e paglia per le aziende situate nelle zone rosse, se destinati ad aziende non suinicole, e la necessita' di immediati ristori per le aziende suinicole". Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. "Sin dalla sua entrata in vigore, avevo chiesto che si valutasse l'opportunita' di mitigare questa restrizione e che non si penalizzassero tout court le aziende agricole rientranti nella zona rossa. Ringrazio il Sottosegretario che sin dall'assunzione della delega per la gestione dell'emergenza Psa, ha dimostrato una particolare sollecitudine nei confronti degli agricoltori e sono convinta che l'incontro di oggi rappresenti il primo passo di una collaborazione nell'interesse di queste categorie gia' duramente colpite da pandemia, effetti della crisi ucraina ed ora dalla diffusione della peste suina".