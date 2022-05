Peste suina: Lega, caso Roma conferma necessità interventi urgenti e mirati, stop chiacchiere

"Il caso di Roma conferma per l'ennesima volta che la peste suina africana non si contrasta a parole, ma con interventi urgenti e mirati. A mancare è stata innanzitutto la prevenzione e ora i numeri parlano chiaro: milioni di cinghiali in Italia, di cui 20mila nella sola Capitale, significa molti raccolti a rischio devastazione e aumento esponenziale della diffusione di questa malattia. La peste suina africana non è contagiosa per gli uomini, ma può comportare un serio danno economico per la filiera. Non c'è più tempo da perdere".

Così i deputati della Lega in Commissione Agricoltura: Lorenzo Viviani (capogruppo), Aurelia Bubisutti, Flavio Gastaldi, Nino Germanà, Guglielmo Golinelli, Marzio Liuni, Mario Lolini, Marina Loss, Franco Manzato e Leonardo Tarantino.