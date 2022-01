Peste suina: Lega, governo faccia massima attenzione ma no allarmismi per consumatori

"Massima attenzione sulla presenza della peste suina africana accertata in Italia. Attendiamo l'esito delle verifiche scientifiche sugli altri due casi ancora sotto la lente di ingrandimento. In ogni caso, occorrono contromisure concrete ed efficaci per contrastarne la contagiosità, attuare una seria politica di prevenzione per il contenimento dei cinghiali e prevedere sostegni economici immediati alla suinicoltura. Non si può più restare con le mani in mano. Ci auguriamo che i ministeri competenti lo capiscano una volta per tutte, così come auspichiamo una corretta informazione tale da non generare allarmismi ingiustificati per i consumatori sulla sicurezza alimentare nel nostro Paese e sul consumo delle carni italiane che sono e restano un'eccellenza del nostro Made in Italy".

