Peste suina, M5S: Accolto Odg per misure a sostegno attività danneggiate

Proposto e accolto un odg che “impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere, per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, i quali si trovino in zone infette o confinanti, l’applicazione delle esclusive misure di biosicurezza non cruente per il contenimento della peste suina africana, ritenendosi escluso l’abbattimento preventivo”. Lo si legge nell’ordine del giorno firmato dalle senatrici e senatori M5S Elisa Pirro, Gisella Naturale, Alberto Airola e Susy Matrisciano. Il documento, inoltre, impegna il Governo a “valutare l’opportunità di prevedere misure di sostegno per le ulteriori attività danneggiate dalla peste suina africana, in particolare quelle dei settori agrituristico, escursionistico, naturalistico, silvopastorale, alberghiero e turistico tout court, nonché connesse strategie di rilancio”.