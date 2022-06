Peste suina, Molinari (Lega): Ok mozione per impegno su aumento fondi a commissario

“Approvata dall'Aula la mozione che impegna il governo sull’aumento dei fondi a disposizione di Angelo Ferrari, commissario straordinario alla peste suina africana. Si tratta di fondi necessari per messa in sicurezza delle aree infette, biosicurezza degli allevamenti, indennizzi per fermo stalla e attività turistiche che hanno subito un danno diretto o indiretto. La mozione prevede inoltre indicazioni più incisive sugli abbattimenti aprendo a nuove figure come i cacciatori formati ad hoc per intervenire in modo chirurgico. Un passo avanti per l’eradicazione della peste suina dal nostro territorio grazie anche alla collaborazione sinergica con gli enti regionali”.

Lo dice in una nota il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, autore della mozione.