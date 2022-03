Peste suina: Parente (Iv), fermare subito malattia, mette a rischio allevamenti ed economia 

“La Peste suina africana (Psa) va fermata. Serve una mappatura precisa delle zone a rischio per debellare subito la malattia nei cinghiali ed evitare che il virus si diffonda nei suini da allevamento, mettendo in ginocchio un settore molto importante dell’agroalimentare italiano”. È quanto afferma la senatrice di Italia viva Annamaria Parente, presidente della commissione Sanità di Palazzo Madama, che è intervenuta in Aula per esprimere il voto favorevole sul decreto sulla Peste suina africana. “La Psa può essere letale per i cinghiali e i suini ma non si trasmette agli esseri umani. Tuttavia, questa malattia può diventare molto pericolosa per la nostra economia - sottolinea la senatrice Parente -. Un forte aumento dei contagi potrebbe infatti provocare un grave danno economico alle aziende che commerciano ed esportano le carni suine e tutti i salumi italiani. Il decreto in questione stabilisce che entro 30 giorni dalla sua approvazione tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottino un piano regionale per bloccare i contagi. I piani prevedono una ricognizione della consistenza dei cinghiali in ogni singolo territorio di competenza, e sulla loro attuazione è chiamato a vigilare un commissario straordinario. Quest’ultimo ha anche il compito di verificare la regolarità dell’abbattimento e distruzione degli animali infetti mentre cacciatori, agricoltori e tutti coloro che dovessero imbattersi in cinghiali feriti o deceduti sono tenuti a segnalare i casi al servizio veterinario dell’Asl. In caso contrario, rischiano una multa di 500 euro. Infine - conclude la presidente della commissione Sanità -, durante l’esame in Senato abbiamo rafforzato il testo soprattutto nella parte riguardante le risorse per le recinzioni per impedire ai cinghiali di uscire dalle zone infette. Una richiesta che ci è giunta dalle Regioni e che ci ha trovati disponibili”.