Peste suina, Patuanelli: Stiamo valutando richiesta di sostegni a Bruxelles. Necessaria riforma strutturale per settore suinicolo

“La filiera suinicola al momento è toccata marginalmente dalla Psa ma occorre proteggere il settore, ci sono però anche altri problemi che toccano il comparto come quello relativo ai prezzi con cui si scambiano le merci.

Sulla psa il governo si è attivato immediatamente per arginare la diffusione, anche attraverso il ministero della salute. Abbiamo approvato un decreto che istituisce non solo un commissario speciale ma anche un piano d’attuazione di emergenza con le regioni. Ringrazio proprio le regioni per la grande collaborazione e l’aiuto su questo tema.”

Così il ministro Mipaaf Stefano Patuanelli nel corso del question time alla Camera.

“Il contenimento è fondamentale, per quarto abbiamo stanziato 50 mln euro, di cui 15 per la tutela di bio sicurezza, ed evitare così che la Psa possa toccare gli allevamenti domestici. Mentre gli altri 35 mln sono dedicati agli interventi di ristoro per i danni diretti alle aziende.

Stiamo valutando anche sostegni di mercato da chiedere Bruxelles per i danni indiretti da psa. Una pratica non facile ma necessaria. Occorrerà individuare i criteri necessiti alle aziende per accedere a questi ristori. Siamo però ottimisti.

Il Settore suinicolo ha però anche altri problemi. È necessario un intervento strutturale per la diminuzione dei costi di produzione. Il Parlamento sottolineo che ha recepito la direttiva sulle pratiche sleali, dunque una qualsiasi trattativa chiusa a costo inferiore dei costi di produzione è una pratica sleale, importante sottolinearlo.”