Peste suina, Rolfi: Servono abbattimento di cinghiali, non ideologia. Piano del governo insufficiente

NON CONSIDERATA NECESSITÀ DI ALLARGARE PERIODO DI CACCIA - "La proposta del ministro Bellanova - ha ribadito Rolfi - non tiene in considerazione la necessità di allargare il periodo di caccia alla braccata, necessaria per aumentare i prelievi, da tre a quattro mesi all'anno, come chiede la Lombardia. E non tiene conto nemmeno del riconoscimento del selecontrollore per aiutare le polizie provinciali nel controllo superando l'inadeguatezza della legge 157 a riguardo".

CINGHIALI PRINCIPALI VETTORI PESTE SUINA - "La proliferazione dei cinghiali - ha proseguito - non si risolve fabbricando chilometri di carta con piani su piani, ma semplificando e incentivando gli abbattimenti. Questo è l'unico modo per contenere un problema per le coltivazioni, per la sicurezza delle persone e per gli allevamenti. Gli incidenti stradali aumentano, i morti causati da cinghiali anche e, in prospettiva, è in pericolo anche la tenuta sanitaria di una filiera portante come quella suinicola, visto che il cinghiale è il principale vettore di peste suina".