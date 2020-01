PFAS, VENETO. VIA LIBERA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AL PROGETTO DI BONIFICA DELL’EX-MITENI DI TRISSINO (VI). LIMITE PER AVVIO DEI LAVORI FINE MARZO

Nella seduta odierna i rappresentanti di Regione del Veneto, del Comune di Trissino, della Provincia di Vicenza, di ARPAV e di tutti gli enti coinvolti hanno preso in esame, come previsto da normativa, il progetto che è stato analizzato nei dettagli e che prevede una prima fase di lavori per migliorare la barriera idraulica ed una successiva per la realizzazione di un diaframma di 600 metri per fare in modo che non via sia più contatto fra le acque di falda e l’area inquinata.

