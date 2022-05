Piacere Modena, Campana: passione per i motori e l’agricoltura nasce dalla tradizione di questa terra – VIDEOINTERVISTA

"La passione per i motori nasce proprio dal territorio, perché qui abbiamo tanti marchi, come Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani. Poi mio padre correva in macchina e per questo abbiamo un'indole corsaiola in casa. Da piccolo ho iniziato con i Kart e da lì la passione è aumentata sempre di più, è stato un appetito che vien mangiando. L'attività agricola è sempre stata una parte integrante della mia famiglia. Da piccolo è stato bello perché avevo la possibilità di guidare i trattori, ma con il tempo è diventato un impegno costante. Dal 2008 ho aperto la mia attività anche grazie ai contributi dell'Unione Europa per i giovani imprenditori agricoli. Dopo tanti anni abbiamo fatto altri investimenti così da avere una dimensione importante, oltre 200 ettari, con la produzione di cereali, barbabietola da zucchero, soia, erba medica e frumento. Siamo anche in diverse filiere di produzione, inoltre abbiamo 28 ettari di vigneto con cui produco con la nostra etichetta, Tenute Campana, che ci ha permesso di raggiungere risultati importanti dal punto di vista enologico".

Così Sergio Campana, pilota italiano F3, titolare dell'omonima azienda agricola "Passioni: motori e Lambrusco", in occasione dell'incontro "Emilia Romagna e turismo Internazionale: sinergie e punti di forza tra motor e food Valley", organizzata da Piacere Modena in collaborazione con l'Asessorato all'Agricooltura e Agroalimentare dell'a Regione, con il Patrocinio della Camera di Commercio di Modena e del comune di Modena.